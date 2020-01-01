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قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!

السبت 04 أبريل 2020 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: غانتس لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية ولكن!


القدس المحتلة / سما /

 كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، لا يمانع الضم وفرض السيادة على المناطق الفلسطينية، لكن ليس كما يريد اليمين وخاصةً الليكود بأن يكون ذلك في الأغوار ومستوطنات الضفة.

وبحسب القناة، فإن غانتس مستعد للنظر في تطبيق السيادة بشكل محدود على المناطق الواقعة غربي الجدار الفاصل.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كانوا على اتصال مع بيني غانتس وغابي أشكنازي، قولهم إن غانتس أدخل بعض الشروط المتعلقة بالمناطق التي سيتم ضمها، مثل التوقيت والإجراءات التي ستتبع بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن قضية فرض السيادة وعملية الضم تعتبر القضية الأبرز في حالة الجدل خلال الاتصالات التي تجري مع الليكود لتشكيل حكومة جديدة.

#كاحول لاقان #الليكود #ضم الضفة #الاغوار #الضفة الغربية #اسرائيل #المناطق الفلسطينية #غانتس #نتنياهو #غابي أشكنازي

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