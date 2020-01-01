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الشرطة تقبض على 5 اشخاص لمخالفتهم قانون الطوارئ شمال القدس المحتلة

السبت 04 أبريل 2020 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 5 اشخاص لمخالفتهم قانون الطوارئ شمال القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

قبضت الشرطة اليوم السبت، على 5 اشخاص لفتحهم محلات تجارية وصالونات حلاقة خلافا للقانون وحالة الطوارئ المعلنة في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وضمن جهود شرطة ضواحي القدس وإجراءاتها الاحترازية والوقائية وتطبيق قرارات الحكومة الفلسطينية وفقا لحالة الطوارئ ، وخلال قيام دوريات تابعة لمركز شرطة الرام بتفقد اسواق المدينة للتأكد من الالتزام، ضبطت 6 محلات تجارية مفتوحة وصالون حلاقة وبداخلها مواطنين خلافاً لقانون الطوارئ.

وأكدت الشرطة انها أحالت المقبوض عليهم الخمسة لمديرية الشرطة تمهيداً لأحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم أصولاً.

#الشرطة #طورائ #القدس #فيروس كورونا

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