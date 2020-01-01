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قناة عبرية تكشف: اعداد مرتفعة وغير مصرح بها مصابة بكورونا في القدس المحتلة

السبت 04 أبريل 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: اعداد مرتفعة وغير مصرح بها مصابة بكورونا في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت مصادر اعلام عبرية،  أنّ وزارة الصحة الإسرائيلية ابلغت مسؤلين كبار في بلدية الاحتلال بالقدس عن "اعداد مرتفعة وغير مصرح بها" من الاصابة بفايروس الكورونا في بلدتي بيت حنينا وبيت صفافا في القدس المحتلة، بالاضافة الى ٣ أحياء متدينة في المدينة (مئاه شعريم، جيؤلاه، هار نوف).

وقالت القناة الاولى العبرية، إنه من المحتمل في الايام القليلة القادمة ان تشدد قوات الاحتلال الاغلاق على هذه البلدات وتمنع الدخول او الخروج منها كما فعلت في مدينة "بني براك" التي يسكنها المتدينون اليهود.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية،أعلنت اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الى 42 والاصابات الى 7589، فيما يخضع 98 شخصا للتنفس الاصطناعي بالكامل، ووصلت الحالات الحرجة الى 115، والمتوسطة الى 166، وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين الى 427، منهم 24 خلال اليوم الأخير.

ودفع التسارع في ارتفاع عدد حالات كورونا في إسرائيل الى زيادة تشديد القيود ولا سيما على المجتمعات اليهودية المتدينة التي كانت ترفض الانصياع لتعليمات وزارة الصحة بالبقاء في المنازل وعدم التجمع.

وإزاء رفض العديد من اليهود المتدينين الذين يمثلون معظم سكان بني براك الالتزام بتدابير الابتعاد الاجتماعي والحجر المنزلي، سيرت الشرطة دوريات خاصة في الأحياء المتدينة وحدت السلطات من إمكانية الدخول إلى المدينة البالغ عدد سكانها 230 ألف نسمة.

#فيروس كورونا #القدس #الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #وباء #بيت حنينا #بيت صفافا

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