محافظ سلفيت يجمد صلاحية تصاريح جميع القطاعات حتى الاربعاء

سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت اللواء د.عبد الله كميل تجميد صلاحية جميع التصاريح الممنوحة لمختلف القطاعات بالمحافظة، عدا قطاع الصحة والصيدلة ولجان الطوارئ والاسناد والسيارات والحافلات المخصصة لنقل العمال وفق خطة فريق الطوارئ، وذلك ابتداء من اليوم الاحد الساعة 12 ظهرا ولغاية صباح يوم الاربعاء القادم.

جاء ذلك خلال جلسة ضمت مدراء الاجهزة الامنية وامين سر الاقليم، على ضوء توقع وصول اعداد كبيرة من العمال من الداخل، وذلك انسجاماً مع مرسوم الرئيس "ابو مازن" بتمديد إعلان حالة الطوارئ، وتماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتقرر أن تفتح المحال التجارية التموينية فقط من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء، اما المخابز فتفتح من الصباح الباكر حتى الخامسة مساء، وكذلك تفتح الصيدليات كالمعتاد.

وسيتم وقف عمل مكاتب التاكسي خلال الفترة المذكورة، وستقوم لجان الطوارئ والاسناد بايصال كافة مستلزمات المواطنين مجانا.

ويحظر ادخال كافة الادوات والملابس المستخدمة وكذلك الاثاث المستعمل من داخل الخط الاخضر او المستعمرات الى محافظة سلفيت.

وقرر المحافظ تشديد الاجراءات الامنية لمنع دخول العمال الى المستعمرات او الى الخط الاخضر، وتقديم كل من يتم اعتقاله منهم للقضاء.

كما قرر التشدد الى اعلى مستوى بموضوع الالتزام بالحجر لمن يطلب منهم ذلك، مع التأكيد على التزام كافة العمال العائدين بالحجر حيث سيتم اخضاع اي مخترق على هذا الصعيد للعقوبات الصارمة.

ودعا المحافظ كميل تجار المواد التموينية واصحاب المصالح المختلفة والمواطنين لاخذ الاحتياطات اللازمة والتزود بالمواد الضرورية قبل الموعد المعلن، والالتزام بقرار تقييد الحركة تحت طائلة المسؤولية.