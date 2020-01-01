الصحة المصرية تسجل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة

القاهرة /سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم السبت، تسجيل 85 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وذكر المتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، أنه تم خروج 25 حالة من المصابين من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 241 حالة حتى يوم السبت.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" أصبحت 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيا.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقان ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وأوضح أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ورفعت مصر حالة الاستعداد بجميع المحافظات، لمتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.