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ترامب: لن أرتدي الكمامة!

السبت 04 أبريل 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لن أرتدي الكمامة!


واشنطن/ وكالات/

رفص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، ارتداء الكمامة الطبية رغم النصيحة الإرشادية الطبية الجديدة للأمريكيين بأن يفعلوا ذلك.

وقال دونالد ترامب في تصريحات صحفية "لا اتخيل نفسي وانا استقبل رؤساء العالم ورؤساء الحكومات والطغاة والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة".

وشدد ترامب على أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية "اختياري" وليس إلزاميا، مضيفاً : "ليس عليك القيام بذلك، لا أعتقد أنني سأقوم بذلك".

وتصدر النصائح الإرشادية الطبية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للوكالة الحكومية الاستشارية للصحة العامة. وقد جاءت هذه الإرشادات في وقت تجاوزت الوفيات أكثر من 1100 شخص في يوم واحد، وهو أعلى معدل وفيات في 24 ساعة في العالم حتى الآن.

ويوجد في الولايات المتحدة 278458 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19، وقد شهدت البلاد أكثر من 7 آلاف حالة وفاة جراء تفشي الفيروس، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

#دونالد ترامب #الرئيس الامريكي #فيروس كورونا #الولايات المتحدة

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