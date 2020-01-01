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القدس: الشرطة تعقِّم 4 بلدات وتغلق محلات مخالفة وتؤمن عودة عمال

السبت 04 أبريل 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الشرطة تعقِّم 4 بلدات وتغلق محلات مخالفة وتؤمن عودة عمال


القدس المحتلة / سما /

نفذت الشرطة، السبت، حملة تعقيم وتطهير للوقاية من فيروس كورونا في بلدات بيت عنان، بدو، قطنة والقبيبة ومخيم قلنديا وكفر عقب واغلقت محلات تجارية مخالفة وأمنت عودة العمال من مقر الطب الوقائي الى منازلهم في ضواحي القدس المحتلة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن مديرية شرطة ضواحي القدس وضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها لفرض النظام والقانون وتعزيز الالتزام بالحجر المنزلي للمواطنين والالتزام باغلاق المحلات التجارية المخالفة وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك في بلدات شمال غرب القدس ترافقها قوة من مركز شرطة بدو نظمت حملة تعقيم وتطهير في شوارع ومنازل المصابين الجدد بفيروس كورونا في بلدات بيت عنان، بدو، قطنة والقبيبة وكذلك مخيم قلنديا وكفر عقب بالتعاون مع ادارة الحراسات واغلقت محلات تجارية بسبب مخالفتها لقرار الحكومة وضمن حالة الطوارئ القاضي بفتح المحلات التجارية من العاشرة وحتى الخامسة مساءً، بحضور رؤساء بلديات بدو وبيت عنان والقبيبة .

وأضافت بان دوريات شرطة تابعة لمركز شرطة بدو أمنت حافلة تقل عمال من مقر الطب الوقائي والحجر في بلدة بير نبالا بعد اجراء الفحص والتأكد بان النتائج جميعها وبحمد الله سلبية تمت مرافقتهم الى منازلهم في بلدة قطنة للالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوماً.

#الشرطة #حملة تعقيم #القدس #فيروس كورونا

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