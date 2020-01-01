هنديان يسميان توأمهما "كورونا" و"كوفيد"

نيودلهي /سما/

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن زوجين في ولاية تشاتيسجار الهندية قاما بتسمية توأمهما حديثي الولادة كورونا وكوفيد.

وقالت بريتي فيرما، والدة التوأم، لوكالة الأنباء برس تراست الهندية: "لقد تمت الولادة بعد مواجهة عدة صعوبات ، ولذلك أردنا أنا وزوجي جعل هذا اليوم لا ينسى".

وقال الزوجان إن الأسماء ستذكرهما بالصعوبات التي واجهتهما أثناء الإغلاق وقبل الولادة الناجحة في مستشفى حكومي الأسبوع الماضي.

وقد أدى الإغلاق في الهند إلى تعليق القطارات وخدمات شركات الطيران لجميع الرحلات باستثناء الرحلات الأساسية إلى أماكن مثل الأسواق أو الصيدليات، وأبقى فعليًا 1.3 مليار هندي في المنزل.

يوجد في الهند 2909 حالة مؤكدة من الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك 68 حالة وفاة.

العدد الإجمالي للحالات المعروفة في الهند صغير مقارنة بالولايات المتحدة وإيطاليا والصين ، لكن خبراء الصحة يقولون إن الهند قد تكون على بعد أسابيع من ذروة هائلة يمكن أن تطغى على نظام الصحة العامة المتوتر بالفعل.

دخلت الهند في إغلاق لمدة 21 يومًا على مستوى البلاد في 24 مارس.