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الرئيس يعزي بوفاة المناضل الأردني-الفلسطيني ضافي الجمعاني

السبت 04 أبريل 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بوفاة المناضل الأردني-الفلسطيني ضافي الجمعاني


رام الله / سما /

 عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم السبت، بوفاة المناضل الأردني-الفلسطيني ضافي الجمعاني (أبو موسى).

وأعرب الرئيس عباس، خلال اتصال هاتفي مع موسى نجل الفقيد، عن أحر التعازي وصادق المواساة لهذا المناضل الذي أفنى حياته في خدمة وطنه وشعبه والقضية الفلسطينية، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن المناضل ضافي الجمعاني، من مواليد عام 1927 في محافظة مادبا في الأردن، وينتسب لعشيرة الجماعين من بني حميدة، وهو أول رئيس لمنظمة التحرير الشعبية "الصاعقة"، وشارك في بدايات الثورة الفلسطينية ومعارك تحرير فلسطين.

#الرئيس عباس #وفاة #ضافي الجمعاني

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