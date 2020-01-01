عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالغاز المسيل الدموع، مساء اليوم السبت، بينهم أطفال ونساء، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، في تصريحات له، أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال، تخللها اقتحام منازل المواطنين بعد تحطيم مداخلها الرئيسية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستغل انشغال العالم بمكافحة وباء "كورونا" لتصعد من قمعها لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدنه في الوطن.