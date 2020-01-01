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التنمية الاجتماعية تسلم مركز "الشيخة فاطمة" لبلدية بيت أمر كمركز للعزل

السبت 04 أبريل 2020 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية تسلم مركز "الشيخة فاطمة" لبلدية بيت أمر كمركز للعزل


الخليل / سما /

سلمت وزارة التنمية الاجتماعية بالخليل، اليوم السبت، مركز الشيخة فاطمة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، لبلدية بيت أمر، كمركز للعزل، على أن تقوم البلدية بتجهيزه وفق متطلبات الصحة، الى جانب خيمتين للجنة  الطوارئ.

وتم تسليم المركز، بتعليمات من وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، لرئيس بلدية بيت أمر ماهر طومار، من قبل مدير عام مديرية التنمية الاجتماعية بالخليل خالد طميزي، ونائبه عرفات العطاونة، ومديرة المركز خلود الشرباتي، ومدير دائرة الحضانات بريغيث بريغيث.

وأشار طميزي الى أن الوزارة وفق تعليمات الوزير، تعمل على تلبية كافة احتياجات المجتمع المحلي في هذه الظروف الصعبة، وبناء على المصلحة العليا.

ومن جانبه ثمن طومار قرار وزير التنمية الاجتماعية، مؤكدا على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم التعاون فيها بين الوزارة والبلدية، متمنيا السلامة لكافة أبناء شعبنا والخروج من هذه المحنة بأقل الخسائر.

#التنمية الاجتماعية #مراكز العزل #فيروس كورونا #الخليل

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