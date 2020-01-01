مجدلاني: "التنمية" تولي اهمية للأطفال ضمن شبكة حماية الطفولة بكافة المحافظات

رام الله / سما /

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن وزراة التنمية تولي أهمية خاصة للاطفال ضمن شبكة حماية الطفولة في كافة محافظات الوطن.

وأضاف مجدلاني في رسالة وجهها لأطفال فلسطين، اليوم السبت، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم غد الخامس من نيسان، إنه منذ الازمة بدأت الشبكة بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تقديم الدعم والمساندة للاطفال عبر نشر ارشادات التوعية، وتقديم اللقاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساهم في رفع معنويات الاطفال، وتقديم البرامج وتشجيع الانشطة عبر التنكولوجيا.

وقال: "بناتي وأبنائي كل عام وانتم بخير، هذا العام يومكم استثنائي بسب انتشار فيروس كورونا، وتعطيل الدراسة هو اجراء وقائي لحمايتكم وعليكم استغلال هذا الوقت بكل ما هو مفيد وانتم داخل بيوتكم، ونحن ننتظر ابداعكم، شاركو اباءكم وأمهاتكم بالأنشطة والأعمال البسيطة داخل المنزل، والتزموا بيوتكم حرصا على سلامتكم، كونوا كما عهدناكم قدوة لأطفال العالم".

وتابع: بدأت الادارة العامة للأسرة والطفولة بتدريب مرشديها ومع الشركاء المحليين على تقديم الخدمات الارشادية للاطفال عبر الهاتف بالوقاية والتوعية، والتي تأتي استجابة لحالة الطوارئ وسرعة الاستجابة لاحتياجات الاطفال سيما الاثار النفسية السلبية التي قد تؤثر عليهم .

وأشار مجدلاني إلى أن يوم الطفل يشهد على معاناة اطفال فلسطين تحت الاحتلال الذي ما زال ورغم كافة الظروف التي يمر بها العالم يعتقل نحو 250 طفلا في سجونه، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، داعيا كافة مؤسسات حقوق الانسان التدخل العاجل للافراج عن الأسرى الاطفال.

وأوضح أن وزارة التنمية وضمن خطة الطوارئ واولويات التدخل السريع والعاجل بهذا الظرف، تعمل لحل كافة الاشكاليات التي تواجه الفئات الاكثر تضررا ومنها الاسرة التربوية العاملة في قطاع الحضانات والتي تؤدي دورا هاما في تشكيل شخصية الطفل ونمائه النفسي والاجتماعي .

وقال مجدلاني: إن وزارة التنمية وعبر مديرياتها تقوم بمتابعة عملها وتغطية الاحتياج والاستجابة للتدخلات ووفق الامكانيات، حيث تتسع دائرة الفقر في المجتمع الفلسطيني نتيجة حالة الطوارى وتوقف الحركة الاقتصادية.