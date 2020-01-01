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غزة: بدء تسجيل بيانات العمال بالقطاعات المتضررة من حالة الطوارئ (مرفق الرابط)

السبت 04 أبريل 2020 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بدء تسجيل بيانات العمال بالقطاعات المتضررة من حالة الطوارئ (مرفق الرابط)


غزة / سما /

أعلنت وزارة العمل بغزة، مساء اليوم السبت، عن بدء تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ.

وذكرت الوازرة في بيان لها، أن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا"، مما أثر بشكل كبير علي بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضافت: وفي إطار تدخل الوزارة للحد من تبعات حالة الطوارئ علي مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة والذي يهدف إلي تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة نهيب بكم نحو تسجيل بياناتكم الدقيقة.

ويأتي التسجيل من خلال الرابط هنا

#وزارة العمل #قطاع غزة #عمال #فيروس كورونا #وباء #غزة

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