السفير العمادي يعلن توزيع طرود غذائية لمئات الأسر المتعففة بغزة

غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، وزعت اليوم السبت طرودا غذائية على مئات الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح العمادي في تصريح صحفي له، أن عملية توزيع الطرود الغذائية تمت من خلال الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، لتستفيد منها مئات الأسر المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الأشد فقرًا وبحاجة للمساعدة العاجلة.

وأشار العمادي إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

يشار إلى أن اللجنة القطرية وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، تقدم بشكل يومي وجبات الطعام والمستلزمات الأساسية للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي بغزة، علاوة على تقديمها مؤخرا طرودًا غذائية للمئات من أهالي المحجورين، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.