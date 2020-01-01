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نابلس: تشديد الإجراءات فور سحب الرواتب وتحديد دوام مراكز شحن عدادات المياه

السبت 04 أبريل 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: تشديد الإجراءات فور سحب الرواتب وتحديد دوام مراكز شحن عدادات المياه


نابلس / سما /

 أكد محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان أنه سيتم تشديد التعليمات المتعلقة بمنع تحركات المواطنين، باستثناء القطاعات الحيوية المسموح لها بالتحرك، وذلك فور انقضاء الأيام المحددة بصرف الرواتب.

وأضاف رمضان في تصريح صحافي، اليوم السبت، أنه يتابع الملاحظات التي تصل من المواطنين بخصوص حركة الموظفين لسحب رواتبهم من الصرافات الآلية، وهي مسألة مرتبطة بتمكينهم من توفير الاساسيات لعوائلهم، وبالتالي سيتم تشديد الحركة فور الانتهاء من عملية سحب الرواتب.

وأهاب رمضان بكافة المواطنين الالتزام ببيوتهم وعدم التنقل لغير الحاجات الضرورية الحيوية حرصًا على سلامتهم وسلامة أهلهم ومجتمعهم.

تحديد دوام مراكز شحن عدادات المياه

من جهتها، قررت بلدية نابلس تحديد ساعات دوام مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء كل يوم ابتداء من صباح غد الأحد.

وجاء ذلك التزاماً بتوجيهات محافظ نابلس والخاص بتقليص مدة حركة المواطنين لقضاء الاحتياجات الضرورية لتصبح فقط من الساعة 10 صباحًا وحتى 5 مساءً.

#نابلس #طورائ #اجراءات احترازية #فيروس كورونا

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