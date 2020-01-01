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جهاز الضابطة الجمركية يحذر من شراء الأثاث المستعمل القادم من اسرائيل

السبت 04 أبريل 2020 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
جهاز الضابطة الجمركية يحذر من شراء الأثاث المستعمل القادم من اسرائيل


رام الله / سما /

قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه مع قرب الأعياد اليهودية ( عيد الفصح)  ..تكثر عمليات بيع اليهود أثاثهم المستعمل ونقله للاسواق الفلسطينية. 

وحذر الجهاز في بيان صدر عنه، المواطنين والتجار من شراء او تداول هذا الأثاث في السوق المحليه نظرا لخطورته المتمثلة باحتمال نقل فيروس كورونا ، وعلى من يتاجر في هذه البضائع  تحمل التبعات القانونية لذلك .. 

وأضاف: فلنتحمل جميعا الواجب والمسؤولية الوطنية بعدم شراء او اقتناء او نقل اي بضائع من الاسرائيليين خلال هذه الفترة ، خشية ان تكون ملوثة بفايروس كورونا ، والتبليغ  على الرقم المجاني للجهاز 132 عن اي شخص يقوم بأدخال هذا الاثاث لاراضي الدولة الفلسطينية، لأخذ المقتضى القانوني بحقه.

#الضابطة الجمركية #الاثاث #السوق الفلسطيني #عيد الفصح #فيروس كورونا

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