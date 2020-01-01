افشال عملية تهريب بيض فلسطيني الى مستعمرة معالي ادوميم واعتقال المهرب

القدس المحتلة / سما /

افشلت وزارة الاقتصاد الوطني وجهاز المخابرات الفلسطينية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية و الضابطة الجمركية محاولة تهريب6الاف كرتونة بيض من بلدة العيزارية الى مستعمرة معالي ادوميم الإسرائيلية . و تاتي عملية احباط تهريب هذه الكميات التي كانت في طريقها الى المستعمرة بعد عمليات رصد وتحري لمحاولات اقدام بعض المهربين على تهريب البيض الفلسطيني الى المستعمرات الامر الذي يؤدي الى رفع اسعار البيض في السوق. وقالت الوزارة في بيانها ان طواقمها والاجهزة الامنية ستضع حد للمهربين وايقاع اقصى العقوبات بحقهم لافتة الى اعتقال مهرب البيض تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.