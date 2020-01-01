  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

افشال عملية تهريب بيض فلسطيني الى مستعمرة معالي ادوميم واعتقال المهرب

السبت 04 أبريل 2020 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
افشال عملية تهريب بيض فلسطيني الى مستعمرة معالي ادوميم واعتقال المهرب


القدس المحتلة / سما /

 افشلت وزارة الاقتصاد الوطني وجهاز المخابرات الفلسطينية بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية و  الضابطة الجمركية محاولة تهريب6الاف كرتونة بيض من بلدة العيزارية الى مستعمرة معالي ادوميم  الإسرائيلية . و  تاتي عملية احباط تهريب هذه الكميات التي كانت في طريقها الى المستعمرة  بعد عمليات رصد وتحري  لمحاولات اقدام بعض المهربين على تهريب البيض الفلسطيني الى المستعمرات الامر الذي يؤدي الى رفع اسعار البيض في السوق. وقالت الوزارة في بيانها ان طواقمها والاجهزة الامنية ستضع حد للمهربين وايقاع اقصى العقوبات بحقهم لافتة الى اعتقال مهرب البيض تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني.

#الاقتصاد الوطني #عملية تهريب #بيض فلسطيني #معالي ادوميم

الأكثر قراءة اليوم

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

د. الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات

سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!

وفاة طبيب فلسطيني في إسبانيا بفيروس "كورونا"

علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

الأخبار الرئيسية

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين لـ216

الصحة بغزة: مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية.. ومواد فحص كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا خلال ايام

الرئيس

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

اسرى

مصادر: محاولات وساطة جديدة للإفراج عن فلسطينيين في السعودية وليبيا

شيكات الشؤون

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية