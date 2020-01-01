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الداخلية بغزة: استمرار العمل بقرار الاجراءات الاحترازية.. وتدعو لالتزام البيوت لأطول فترة ممكنة

السبت 04 أبريل 2020 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: استمرار العمل بقرار الاجراءات الاحترازية.. وتدعو لالتزام البيوت لأطول فترة ممكنة


غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم، مساء اليوم السبت، استمرار العمل بقرار منع التجمعات، وإغلاق صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات، وندعو المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، وعدم التراخي في هذه المرحلة الحساسة.

وجدد البزم،  الدعوة المواطنين إلى التزام البيوت لأطول فترة ممكنة، والحد من الحركة والتجوال وجعلها في إطار الضرورة فقط، وارتداء الكمامات في حال التنقل، لاسيما في الأماكن المغلقة.

وأضاف: تستمر الوزارات المختصة في إجراءات تأمين جميع مراكز الحجر الصحي، وتقديم الخدمة اللازمة للمستضافين فيها، كما تخضع تلك المراكز إلى إجراءات مشددة حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتابع: مع اقتراب انتهاء مدة الحجر الاحترازي لمدة 21 يوماً للمجموعة الأولى من المستضافين في مراكز الحجر، ندعوهم لأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاختلاط، وفق التعليمات التي ستزودهم بها وزارة الصحة.

وأشار البزم، الى أن المعابر المخصصة للأفراد ما زالت مُغلقة في الاتجاهين، وفي حال وصول أي عالقين عبرها سيتم حجرهم لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية.

واردف قائلا: لا زالت المعابر التجارية تخضع لإجراءات مشددة في إدخال البضائع، حيث يتم تعقيمها قبل إدخالها إلى القطاع، حرصاً على سلامة المواطنين.

وأوضح البزم، الأجهزة الأمنية والشرطية سجّلت انخفاضاً في معدلات الجريمة والقضايا الجنائية خلال شهر مارس الماضي، والذي شهد تنفيذ خطة مواجهة الفيروس.

#اياد البزم #الداخلية بغزة #طوارئ #فيروس كورونا #قطاع غزة #اجراءات احترازية

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