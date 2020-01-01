تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع اجمالي الاصابات في فلسطين لـ216

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في الإيجاز المسائي السبت، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات 216 إصابة في فلسطين.

وأوضح الدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الاولية، أن الإصابات الجديدة تم تسجيل أربع منها في قرية ارطاس جنوب بيت لحم، وحالتين في قريتي الجديرة وقطنة شمال غرب القدس.

وأوضح الشخرة، أن الحالات جميعا الست كانت نتائجها قبل ايام سلبية واصبحت ايجابية.

ومن بين الإصابات واحدة لعامل داخل قطنة وأخرى لسيدة مخالطة لزوجها المصاب بالجديرة.

وقال الشخرة، إن عودة العمال من أراضي الـ48 والمستعمرات يسبب لنا ارباكا كبيرا، مشيرا إلى انه في الوقت الذي التزمت فيه بيت لحم بالحجر الصحي ولم تسجل أي إصابات جديدة، سجلت اصابات جديدة في قرية أرطاس نتيجة المخالطة مع العمال العائدين من اماكن عملهم في الـ48 والمستعمرات.

وبيّنت الحكومة أن مجمل الاصابات لهذا اليوم في الضفة الغربية حتى الآن 22 إصابة بكورونا.. موزعة كالتالي:

بيت لحم:

4 ارطاس

الخليل:

5 حلحول

1 يطا