الصحة بغزة: مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية.. ومواد فحص كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا خلال ايام

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، اخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، إن مقوماتنا الصحية المتاحة محدودة للغاية وما وصلنا من مختلف الجهات مساعدات خجولة لا تسعفنا في مواجهة جائحة كورونا.

وأوضح القدرة، أن مواد فحص فيروس كورونا شحيحة وسنفقد قدرتنا على الفحص في غزة خلال بضعة ايام ونطالب الجهات المعنية بارسال كميات كافية منها، مشيرا الى أن ما تم ارساله من رام الله هو 1500 انبوب لسحب العينات تقدر ب4000 دولار ولايمكن الاستفادة منها دون ارسال مواد الفحص المرتبطة بها.

ونوه المتحدث باسم صحة غزة، الى أن اجهزة التنفس الصناعي واسرة العناية المركزة المتوفرة تكاد تكفي حاجة المرضى اليومية ونحتاج بشكل طارئ وعاجل الى توفير 100 جهاز تنفس صناعي و140 سرير عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد القدرة، ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من فيروس كورونا في قطاع غزة الى خمس حالات بحمد الله والوضع الصحي للحالات المتبقية مطمئن ومستقر.

وقال: إن الطواقم الطبية تتابع صحياً 1897 مستضافاً داخل 27 مركز للحجر الصحي وجميعم بصحة جيدة، لافتا الى أن 60 % من مستضافي مراكز الحجر الصحي يتلقون رعاية طبية مباشرة في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح القدر، أن الطواقم الفنية كثفت سحب وفحص العينات للحالات المشتبهة وكانت معظم النتائج سلبية ولم تسجل اي اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الان، مشيرا الى أن نظام الترصد الوبائي ساهم في اكتشاف الحالات المصابة دون ظهور الاعراض عليها مما يؤكد سلامة الاجراءات الاحترازية المتخذة لتحصين المجتمع

وطالب القدرة، الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في دعم احتياجاتنا الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوزام المختبرات وقطع غيار الاجهزة الطبية.

وأكد، على المواطنين بالالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة واقتصار التحرك للضرورة القصوى وتجنب التجمعات الاماكن العامة وشاطئ البحر.

وأضاف: مع اقتراب انهاء فترة الحجر الصحي للدفعة الاولى من اهلنا المستضافين في المركز نؤكد عليهم جميعاً عدم الاختلاط والالتزام بجملة التدابير الوقائية واجراءات السلامة التي ستقدمها لهم الطواقم الطبية

دعا، المواطنين الى ضرورة وضع كمامة على الانف والفم خلال زيارتهم للعيادات والمستشفيات والاسواق التجارية والاماكن المغلقة من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع