غزة: عائلة "الثلاثيني" تعلن وفاة نجلها بفايروس كورونا في تركيا

غزة / سما /

أعلنت عائلة الثلاثيني في غزة، اليوم السبت، عن وفاة نجلها الشاب المهندس "باسل جبر الثلاثيني"، بفايروس كورونا، أثناء تواجده في تركيا "الجمعة".

ومن جهتها، طالبت سفارة فلسطين، والقنصلية العامة في العاصمة التركية، من الفلسطينيين العالقين في تركيا والطلاب الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بتسجيل بياناتهم الكاملة بالسرعة الممكنة.

وأكدت السفارة في بيان صحفي صدر عنها، على أن هناك أعدادًا من الفلسطينيين، ممن كانوا متواجدين في تركيا من غير المقيمين إقامات رسمية سواء لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج او غيره، ولم يعد ممكنَا سفرهم على ضوء إلغاء رحلات السفر وإغلاق المطارات في العديد من دول العالم عدا عن إغلاق المعابر والجسور.

وقالت: "ليس هناك شيء في الأفق القريب، لكن لكي نكون جاهزين لأي سيناريو أو احتمال، سنبدأ بعملية حصر للمواطنين أو الطلاب الراغبين بالعودة إلى الوطن عندما تسنح الفرصة لذلك"، مضيفة: "نعلم أن هناك طلاب يدرسون في الجامعات التركية وجمهورية شمال قبرص التركية ويرغبون بالعودة الى الوطن".

وأردفت: "نحن نتابع موضوع مواطنينا العالقين والطلاب سواء من الضفة أو غزة بأقصى درجات الاهتمام"، موضحة: "من الأفضل طبيًا وصحيًا في هذه الظروف هو تجنب السفر حتى ولو توفرت الامكانية لذلك، نظرًا لخطورة تأثيراته على الشخص وعلى المحيطين به، وليس معلومًا بعد متى يمكن أن تستأنف حركة الطيران ولا الكيفية التي يمكن يستأنف بناء عليها.

وتمنت سفارة فلسطين للمواطنين العالقين والطلاب جميعًا الصحة والسلامة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فايروس "كورونا".