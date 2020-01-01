عودة: الانتصار على كورونا هو بتضافر جهود العرب واليهود معا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس القائمة "المشتركة"، أيمن عودة، السبت، أن تحقيق النصر في وقف تفشي فيروس كورونا المستجد هو من خلال تضافر الجهود للعرب واليهود معا في إسرائيل.

وقال عودة "يجب أن تضيء الفجوة الكبيرة ضوءاً أحمر ساطعا لنا جميعا. حتى هذه اللحظات، لم يكن لدى النظام الصحي أي فكرة عن عدد المرضى في المجتمع العربي وفي أي المدن قد ينفجر الفيروس. التراخي يعرض المواطنين العرب للخطر أولا، لكنه ينتهي بإيذاء الجميع". جاء ذلك في مقال لأيمن عودة موجه للمجتمع الإسرائيلي نشر عبر موقع القناة 12 العبرية.

وكشفت المعطيات الأخيرة التي تم رصدها داخل المجتمع العربي في إسرائيل يوم الخميس خلال جلسة استماع في لجنة كورونا في الكنيست. انه منذ بداية انتشار الوباء حتى الآن، تم إجراء 4000 فحص فقط داخل المجتمع العربي، وتم رصد 105 اصابة فقط تم التحقق منها، مقارنة بـ 8000 اختبار يومي والكشف عن أكثر من 7500 اصابة تم التحقق من حالته في عموم إسرائيل.

وأضاف عودة "دائما ما تتشكل حالات الطوارئ اثناء الروتين، ولم يتوقف التمييز المنهجي ضدنا بسبب كورونا. نحن بحاجة إلى تغيير جذري فيما يتعلق بالمجتمع العربي. وإلا، فقد نجد أنفسنا في وضع تصبح فيه مدينة رهط أو أم الفحم (مدن عربية في اسرائيل - المحرر) مثل مدينة بني براك، والجهود الهائلة التي يبذلها جميع المواطنين لتسوية منحنى المرض ستذهب أدراج الرياح".

وتابع عودة "بعد جهودنا في القائمة المشتركة مع خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة، تمكنا من فتح محطات لاجراء الفحوصات المخبرية انطلقت بين التجمعات السكانية العربية، وفتحنا العديد من محطات للاختبارات المنتظمة في العيادات العامة. إنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، لكن الوقت ينفد".

وأشار عودة إلى أنه "يجب أن نستوعب جميعًا أن مشكلة بني براك هي أيضًا مشكلة الناصرة وتل أبيب وبئر السبع. لم تكن هناك أزمة من قبل توضح لنا تماما مدى مشاركتنا في وحدة المصير وإلى أي مدى نتقاسم مصالحنا وتحدياتنا معا كما هي هذه الازمة ولذا يجب علينا إسقاط الجدران الوهمية الفاصلة بيننا، لأنه يمكن الانتصار على كورونا، ولكن فقط إذا تصدينا لها معا".

واختتم عودة: "القاعدة الأساسية التي توجه سياسة وزارة الصحة والسلطات ذات الصلة يجب أن تكون إذا لم نتعامل مع الجميع، يعني اننا لا نهتم بأحد في حقيقة الامر. نعلم جميعا السيناريوهات المقلقة التي تصف التأثير المدمر لتفش عشوائي للفيروس وافلات السيطرة عليه، على الصحة العامة والاقتصاد. يجب أن نتصرف على الفور".