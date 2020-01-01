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توقعات بإجراء 6000 فحص لفيروس كورونا بالمجتمع العربي

السبت 04 أبريل 2020 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بإجراء 6000 فحص لفيروس كورونا بالمجتمع العربي


القدس المحتلة / سما /

بدأت محطة "إفحص وانطلق" العمل ظهر اليوم السبت في قرية عرعرة في منطقة ميس الريم وادي عارة وذلك لفحص فيروس كورونا.
 
وتواجد خلال افتتاح المحطة التالية في وادي عارة كل من النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس.
 
ومن المتوقع  وصول 400 شخص لفحص الكورونا اليوم في محطه وادي عارة.
 
وقال النائب جبارين: " نرى الإقبال جيد لإجراء فحص كورونا، وحيث تم إجراء أكثر من 100 فحص، وهناك توقع بإجراء  400 فحص، ومن المتوقع أن نصل إلى ستة آلاف فحص في المجتمع العربي.
 
وأضاف: "أدعو أهلنا في وادي عارة وفي كل بلداتنا، وبالأخص من يشعرون بأعراض المرض مثل الحمى والسعال، بالاتصال فورًا بنجمة داوود الحمراء وتنسيق ساعة اليوم للوصول للمحطة لإجراء الفحص وهو يستغرق دقائق معدودة فقط، مع تمنياتي لأهلنا بالصحة والسلامة".
 
من جانبه قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس عارة عرعرة المحلي، المحامي مضر يونس، لقد وصلنا إلى عدد هائل من إجراء الفحوصات،وهذا يأكد على أهمية المواطنين الالتزام بإجراء فحص كورونا.
 
وطالب يونس بالالتزام بالتعليمات والإرشادات بالتزام المنازل، وذلك بهدف منع انتشار الفيروس في البلدات العربية.

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