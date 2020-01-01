ضبط 16 مركبة وإغلاق 5 محلات مخالفة لحالة الطوارئ بنابلس

نابلس / سما /

ضبطت الشرطة والمؤسسة الأمنية في نابلس، اليوم، 16 مركبة، وأغلقت 5 محلات مخالفة لحالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ضبطت 16 مركبة، من ضمنها دراجتان ناريتان أزعجتا المواطنين وأقلقتا راحتهم، وأغلقت 5 محلات تجارية مخالفة، من ضمنها صالون حلاقة.

وأضافت: إن الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها لضبط حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، من أجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت أن قوة شرطية ما زالت تقوم بحراسة وتأمين أماكن الحجر الصحي وتتابع العمال القادمين للمحافظة، وقد تعاملت حواجزها مع 91 عاملاً بالتعاون مع لجان الطوارئ وضباط القواطع من الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في كافة أرجاء المحافظة.

وأكدت الشرطة أنها ستشدد إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.