  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط 16 مركبة وإغلاق 5 محلات مخالفة لحالة الطوارئ بنابلس

السبت 04 أبريل 2020 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط 16 مركبة وإغلاق 5 محلات مخالفة لحالة الطوارئ بنابلس


نابلس / سما /

ضبطت الشرطة والمؤسسة الأمنية في نابلس، اليوم، 16 مركبة، وأغلقت 5 محلات مخالفة لحالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ضبطت 16 مركبة، من ضمنها دراجتان ناريتان أزعجتا المواطنين وأقلقتا راحتهم، وأغلقت 5 محلات تجارية مخالفة، من ضمنها صالون حلاقة.

وأضافت: إن الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها لضبط حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، من أجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت أن قوة شرطية ما زالت تقوم بحراسة وتأمين أماكن الحجر الصحي وتتابع العمال القادمين للمحافظة، وقد تعاملت حواجزها مع 91 عاملاً بالتعاون مع لجان الطوارئ وضباط القواطع من الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة في كافة أرجاء المحافظة.

وأكدت الشرطة أنها ستشدد إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وتتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين.

#الشرطة #طوارئ #نابلس #اغلاق #محلات تجارية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: الأسبوعان المقبلان هما الأصعب!

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

د. الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات

سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!

الأخبار الرئيسية

ملحم: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 210

الرئيس

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

اسرى

مصادر: محاولات وساطة جديدة للإفراج عن فلسطينيين في السعودية وليبيا

شيكات الشؤون

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

الايجاز الصحفي

فيديو.. الصحة برام الله : تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات لـ 205