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"الإغاثة الطبية" تُفعل مراكزها في بدو وسنجل وبيت عنان للرعاية الصحية للسكان

السبت 04 أبريل 2020 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإغاثة الطبية" تُفعل مراكزها في بدو وسنجل وبيت عنان للرعاية الصحية للسكان


رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي، رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إن الإغاثة الطبية فعّلت مراكزها في بلدات بدو وبيت عنان وسنجل بالتنسيق مع المجالس المحلية ووزارة الصحة الفلسطينية، وخصصتها لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين في هذه البلدات الثلاث التي ظهرت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وأكد البرغوثي أن كافة مراكز وعيادات الإغاثة الطبية وعياداتها المتنقلة تعمل بانتظام منذ ظهور وباء كورونا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة

وأضاف: إن مئات المتطوعين قاموا بتوزيع ما يزيد على ثلاثمائة ألف نشرة توعية صحية وبوستر في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وتتضمن هذه النشرات سبل الوقاية من الوباء، والطرق الصحيحة لتنفيذ الحجر الصحي.

وقال د. محمد السكافي، مدير العيادات المتنقلة والطوارئ في الإغاثة: إ ن ست عيادات متنقلة تابعة للإغاثة الطبية تعمل بانتظام لتغطية احتياجات اثنين وثمانين موقعاً سكانياً، وتجمعاً بدوياً في مايسمى مناطق (ج).

وأشاد د. محمد العبوشي، المدير العام للإغاثة الطبية، بجهود آلاف المتطوعين بالتعاون مع لجان الطوارئ المحلية في رفع مستوى الوعي تجاه وباء كورونا وسبل مقاومته، وبالمبادرات العديدة التي يقومون بها لتعقيم الأماكن العامة وتنفيذ الإرشادات بشأن التباعد الاجتماعي.

#الإغاثة الطبية #فلسطين #فيروس كورونا

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