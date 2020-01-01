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إيران: 158 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع العدد إلى 3452

السبت 04 أبريل 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: 158 وفاة جديدة جراء كورونا ليرتفع العدد إلى 3452


طهران /سما/

 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت، 55 الفا و743 شخصا، ووفاة 158 شخصا آخرا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في ايران إلى 3452.

وأضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم السبت، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2560 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 55 الفا و743 حالة لغاية الآن بينهم 4103 في وضع حرج، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 19 الفا و736 شخصا حتى ظهر اليوم السبت، ولكن للاسف توفي 158 شخصا آخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3452 شخصا.

يشار إلى أن إيران تأتي في المرتبة السابعة بين الدول الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات في العالم، بعد الولايات المتحدة وايطاليا واسبانيا والمانيا والصين وفرنسا.

#ايران #فيروس كورونا #وفيات

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