علماء يكتشفون عقاراً يدمر فيروس كورونا خلال 48 ساعة

القدس المحتلة / سما /

افادت وسائل اعلام استرالية اليوم السبت بأن دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم أظهر قدرته على قتل فيروس "كورونا" في غضون 48 ساعة.

و نقل موقع "7 نيوز" الأسترالي الإخباري دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس داخل المختبر.

و وفقاً للموقع، فقد توصلت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توقف فيروس "كورونا" عن النمو داخل الخلايا.

وأوضح الدكتور كايلي واغستاف "وجدنا أن جرعة واحدة يمكن أن تزيل أساسا جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس) في غضون 48 ساعة".

وفي حين أنه من غير المعروف كيف يعمل العقار ضد الفيروس، إلا أنه أظهر قدرة على إيقاف الفيروس عن إضعاف الخلايا المضيفة.

وقال الموقع إن الخطوة التالية أمام العلماء هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.

وقال الدكتور واغستاف: "في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالمياً ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوفر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت".

ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على العقار كمضاد للطفيليات، كما تبين أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والأنفلونزا.

الدراسة هي عمل مشترك بين معهد موناش للطب الحيوي ومعهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة، وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة البحوث المضادة للفيروسات Antiviral Research.

"الحرة"