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ملحم: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 210

السبت 04 أبريل 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 210


رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في  محافظتي الخليل ورام الله، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 210، منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأوضح ملحم في بيان صحفي اليوم السبت، أن شابين"18" و"19" عاما، من بين المصابين من مدينة حلحول، وسيدة أربعينية، يعملون في مشغل للخياطة في المدينة يعود لوالد الشابين، الذي أعلن عن إصابته الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابتين في يطا جنوب الخليل وقراوة بني زيد شمال غرب رام الله.

وبين أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى مركز الحجر الصحي في مدينة حلحول، وتم نقل المصاب الخامس إلى مركز للحجر الصحي في محافظة رام الله والبيرة، حفاظا على سلامتهم.

#ابراهيم ملحم #فيروس كورونا #الحكومة الفلسطينية #كورونا في فلسطين #اصابات

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