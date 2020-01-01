الرئيس يهاتف مدير عام الأمن الوقائي..

رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ومن ضمنها جهاز الأمن الوقائي وكافة العاملين في الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين.

وأطلع اللواء هب الريح، سيادته، على الجهود التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.

وثمن اهتمام الرئيس الدائم ومتابعته لسير العمل في كافة محافظات الوطن، مؤكداً الجاهزية واستمرار العمل الأمني وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.