  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف مدير عام الأمن الوقائي..

السبت 04 أبريل 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف مدير عام الأمن الوقائي..


رام الله / سما /

 هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح.

وأشاد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية ومن ضمنها جهاز الأمن الوقائي وكافة العاملين في الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين.

وأطلع اللواء هب الريح، سيادته، على الجهود التي يقوم بها جهاز الأمن الوقائي لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.

وثمن اهتمام الرئيس الدائم ومتابعته لسير العمل في كافة محافظات الوطن، مؤكداً الجاهزية واستمرار العمل الأمني وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.

#الرئيس عباس #الامن الوقائي #طوارئ #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: الأسبوعان المقبلان هما الأصعب!

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

د. الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات

سفارتنا بالقاهرة: إصابة مواطن من غزة بفايروس كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!

الأخبار الرئيسية

ملحم: تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 210

الرئيس

النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

اسرى

مصادر: محاولات وساطة جديدة للإفراج عن فلسطينيين في السعودية وليبيا

شيكات الشؤون

رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

الايجاز الصحفي

فيديو.. الصحة برام الله : تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات لـ 205