محافظة قلقيلية تتسلم طرودا غذائية مقدمة من الرئيس

قلقيلية / سما /

تسلمت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، مئتي طرد غذائي مقدمة من الرئيس محمود عباس، سيتم توزيعها على العائلات المحتاجة من اللاجئين في المحافظة.

وأكد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، أن المرحلة الحالية تتطلب تكافلا وجهدا موحدا، لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، داعا أهل الخير من أبناء المحافظة، لتقديم ما بوسعهم، لمساعدة المحتاجين والعائلات الفقيرة.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في قلقيلية نعيم سويلم، أن العمل يسير على قدم وساق، لخدمة أهالي المحافظة خاصة اللاجئين، مقدما امتنانه للرئيس عباس على هذه المساعدات.