الشرطة تقبض على شخص أثار الرعب والهلع والخوف بفيديو مصور في قلقيلية .

قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص وهو صاحب موقع إخباري قام بنشر فيديو مصور يظهر فيه أسد يتجول في شوارع مدينة قلقيلية مما أثار الرعب والخوف والهلع لدى المواطنين في المحافظة .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه ومنذ الإعلان عن بدأ حالة الطوارئ في البلاد باشرت وحدة الجرائم الإلكترونية متابعة وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، لضبط أي حالات مخالفة وأخبار كاذبة تتسبب بنشر الهلع والخوف والرعب والبلبلة لدى المواطنين، بناء على ذلك تمكنت المباحث العامة بشرطة قلقيلية اليوم من القبض على شخص وهو يمتلك موقع إخباري على مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بنشر فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صورة أسد يجوب شوارع مدينة قلقيلية مدعيا هذا الشخص أن الأسد قد فر وهرب من قفصه من داخل حديقة الحيوانات في قلقيلية مما أثار و بث الرعب والخوف والهلع بين المواطنين في محافظة قلقيلية .



وأضافت بأنه تم توقيف الشخص لحين إحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول .