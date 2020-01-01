غزة: شرطة البلديات تغلق محطتين لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشروط السلامة

غزة / سما /

أغلقت شرطة البلديات بمحافظة غزة محطتين لتعبئة الغاز لعدم التزامهما بشروط السلامة العامة.

وأوضح العقيد جهاد حمادة مدير شرطة البلديات في محافظة غزة أن دورية من شرطة البلديات شاركت طواقم الصحة والبيئة في بلدية غزة في مهمة إغلاقات إدارية بشكل مؤقت لمحطتين لتعبئة الغاز شرق المحافظة لعدم التزامهما بشروط السلامة العامة.

وأكد أن شرطة البلديات تتابع عن كثب مع كافة الجهات المختصة في بلدية غزة ومديرية الدفاع المدني ومباحث التموين في الكشف على المهن الخطرة ومحلات بيع الغاز غير المرخصة والتي لا تراعي شروط السلامة العامة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعا العقيد حمادة كافة أصحاب المنشآت الخطرة إلى تسوية أوضاعهم طرف جهات الاختصاص وعدم الإهمال أو الاستهتار مطلقاً، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين.