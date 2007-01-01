إغلاق ناديين رياضيين خالفا خطة الطورائ بغزة

غزة / سما /

أغلقت شرطة محافظة غزة ناديين رياضيين لمخالفتهما خطة الطوارئ وذلك خلال جولة قامت بها لمتابعة التجمعات في الأماكن العامة.

وقالت الشرطة في بيان لها، السبت، إن مركز شرطة التفاح والدرج، وبالاشتراك مع المباحث العامة أغلق أحد النوادي بحي الدرج لوجود مباراة كرة قدم، وتجمع عدد من المواطنين، وعليه تم إنهاء المباراة وإغلاق النادي.

وفي ذات السياق قامت شرطة مركز الشاطئ بإغلاق نادٍ رياضي آخر بمخيم الشاطئ وتم مغادرة اللاعبين والمواطنين، وأخذ تعهد على القائمين في الأندية بعدم التكرار والالتزام بالتعليمات.

وأشارت إلى أن إدارات الشرطة تواصل القيام بدورها في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، عبر متابعة إغلاق الأماكن العامة، ومنع تجمهر المواطنين بأعداد كبيرة.