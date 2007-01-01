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تقدير موقف لمجلس الأمن القومي في إسرائيل حول فيروس كورونا

السبت 04 أبريل 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدير موقف لمجلس الأمن القومي في إسرائيل حول فيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

نشرت صحيفة "ذي ماركر"، نهاية هذا الأسبوع، تقدير موقف لمجلس الأمن القومي في إسرائيل، برئاسة مائير بن شابات، أحد أشد المقربين والعاملين بأمر بنيامين نتنياهو، حول فيروس كورونا في إسرائيل.
 
وأهم ما جاء في تقدير الموقف: التأكيد على أن خطوات العزل الصارمة في إسرائيل ساعدت في تخفيف وتيرة ارتفاع عدد المصابين في إسرائيل، وبناء على ذلك يُعارض الخبراء بشكل قويّ أي توجهات لتخفيف هذه الخطوات.
 
وبحسب الصحيفة، أكد التقدير أن وتيرة الزيادة اليومية في أعداد المصابين بفيروس كورونا انخفضت بشكل جوهري من 1.25 مصاب بالعدوى من مريض واحد سابق، إلى 1.15 مصاب من كل مريض.
 
وأضاف التقدير أنه لو استمرت النسبة 1.25 لكانت حالات الوفاة قد وصلت إلى 72 حالة يوميًا، وعدد المصابين إلى 100.
 
يُذكر أن منتقدو السياسة الحالية المتشددة يطالبون بتخفيف إجراءات الحصار والعزل، وأن يعود الاقتصاد للعمل بنسبة 50 %، وقد حذر مجلس الأمن القومي من أن ذلك قد يؤدي إلى عشرات آلاف القتلى.

#اسرائيل #فيروس كورونا #وفيات #اصابات #مئير بن شبات #نتنياهو

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