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النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية

السبت 04 أبريل 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف الرئيس عباس لبحث تطورات القضية الفلسطينية ويتلقى اتصالا من هنية


غزة / سما /

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس محمود عباس، كما تلقى النخالة اتصالا هاتفيا من اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وخلال الاتصال الهاتفي الذي جمع النخالة بالرئيس عباس،  اطمأن النخالة على أوضاع شعبنا الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعاً وتعزيز صمودهم لمواجهة كل التحديات والتصدي لكل محاولات التربص بالقضية الفلسطينية.

كما جرى خلال الاتصال تبادل الآراء حول القضايا العامة التي تهم شعبنا الفلسطيني.

في سياق متصل، تلقى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس".

وقد جرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأوضاع الفلسطينية والاطمئنان لسلامة الإجراءات  المتخذة للحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

كما تم استعراض الظروف التي يمر بها الأسرى داخل سجون الاحتلال وسبل الدفاع عنهم.

وقد أكد القائدان خلال الاتصال  على أهمية تعزيز العلاقات الوطنية وتوحيد الصفوف لتجاوز هذه الظروف العصيبة بكل صلابة ، وعمل كل ما يلزم بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عنه.

#الرئيس عباس #زياد النخالة #اسماعيل هنية #الجهاد الاسلامي #حماس #فيروس كورونا #قطاع غزة #الشعب الفلسطيني

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