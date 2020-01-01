بالرابط: سفارتنا بتركيا تدعو العالقين من المواطنين والطلاب لتسجيل بياناتهم

اسطنبول / سما /

دعت سفارة فلسطين في الجمهورية التركية والقنصلية العامة في إسطنبول المواطنين العالقين في تركيا والطلاب الراغبين بالعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تسجيل بياناتهم الكاملة بالسرعة الممكنة.

وقالت السفارة في بيان لها، إن هناك أعدادًا من المواطنين ممن كانوا متواجدين في تركيا من غير المقيمين إقامات رسمية سواء لأغراض السياحة أو التجارة أو العلاج او غيره، ولم يعد ممكنَا سفرهم على ضوء إلغاء رحلات السفر وإغلاق المطارات في العديد من دول العالم عدا عن إغلاق المعابر والجسور.

وأضافت "ونعلم أن هناك طلاب يدرسون في الجامعات التركية وجمهورية شمال قبرص التركية ويرغبون بالعودة الى الوطن"، مضيفة "نحن نتابع موضوع مواطنينا العالقين والطلاب سواء من الضفة أو غزة بأقصى درجات الاهتمام".

وتابعت "ليس هناك شيء في الأفق القريب، لكن لكي نكون جاهزين لأي سيناريو أو احتمال، سنبدأ بعملية حصر للمواطنين أو الطلاب الراغبين بالعودة إلى الوطن عندما تسنح الفرصة لذلك".

وأشارت إلى أنه من الأفضل طبيًا وصحيًا في هذه الظروف هو تجنب السفر حتى ولو توفرت الامكانية لذلك، نظرًا لخطورة تأثيراته على الشخص وعلى المحيطين به، وليس معلومًا بعد متى يمكن أن تستأنف حركة الطيران ولا الكيفية التي يمكن يستأنف بناء عليها.

وتمنت سفارة فلسطين للمواطنين العالقين والطلاب جميعًا الصحة والسلامة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي فايروس "كورونا"، داعية إياهم للتسجيل على الرابط:

http://www.embassyofpalestine.org.tr/Home/Stucked