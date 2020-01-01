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رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية

السبت 04 أبريل 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: إضافة 10 آلاف أسرة من غزة لشيكات الشؤون الاجتماعية


رام الله / سما /

أفاد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية  أكرم الحافي بوجود قرار بصرف شكيات الشؤون الاجتماعية لـ10 ألاف أسرة جديدة من قطاع غزة، خلال الدفعة المقبلة "الأولى في العام الجاري".

وأشار الحافي الى أن الوزارة ستضيف الـ10 آلاف أسرة على قائمة الانتظار لكشوفات الشيكات بغزة خلال الدفعة المقبلة، والقرار سيُناقش مع المالية.

ونوه إلى "أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد صرفها، وسيتم تحديد الموعد بعد عقد لقاء مع وزارة المالية عند الانتهاء من صرف رواتب موظفي السلطة، ليتم اختيار موعد صرف الشيكات".

#التنمية الاجتماعية #شيكات الشؤون

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