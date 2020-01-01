محافظ طولكرم: قرار بإغلاق المخيم وإجراءات رادعة لغير الملتزمين بالحجر

أعلن محافظ طولكرم، السبت، عن إجراءات لمواجهة فايروس كورونا، بعد الإعلان عن إصابتين في مخيم طولكرم، اليوم، لعاملين كانا داخل الخط الأخضر.

وجاء في بيان للمحافظ عصام أبو بكر، أنه تقرر خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة، إغلاق مداخل مخيم طولكرم، واتخاذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلي، وإحالتهم إلى الحجر الإجباري.

وفيما يخص حركة المواطنين، أعلن المحافظ أنها لقضاء الاحتياجات الضرورية، من الساعة 10 صباحًا ولغاية الخامسة مساءً. وناشد أهالي العمال لحث أبنائهم العائدين من أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة.