التنمية بغزة : تُعلن موعد صرف المساعدات المالية لعمال المياومة في القطاع

غزة / سما /

أعلنت المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة ،عزيزة الكحلوت، إنّه "خلال الأسبوع الجاري، سيتم صرف مبلغ مليون شيكل من مبادرة "عيلة واحدة" للأسر المستورة في قطاع غزة.

وأوضحت الكحلوت في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه جاري حصر عدد عمال المياومة في قطاع غزة الذين تضرروا من الإجراءات الحالية بسبب فيروس" كورونا"، في إشارة منها إلى حالة الطوارئ المُعلنة والتي فرضت إجراءات احترازية على المواطنين خشية انتشار فيروس "كورونا" بينهم.

وأشارت إلى أنه سيتم ترتيب آلية الصرف وتحديد المبلغ المناسب صرفه لهم من منحة المليون دولار التي تمّ تخصيصها لهذا الغرض.