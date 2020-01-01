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اعتقال 10 متدينين يهود لاعتدائهم بضرب عناصر الشرطة بالعصى!

السبت 04 أبريل 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 10 متدينين يهود لاعتدائهم بضرب عناصر الشرطة بالعصى!


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، 10 من اليهود المتدينين في حي ميا شعاريم في القدس الذي تعيش فيه طوائف الحريديم المتدينة المتطرفة.

وبحسب تقرير نشر على موقع يديعوت أحرونوت وترجمته "القدس"، فإن عددًا من المتدينين اعتدوا بالضرب على أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين كانوا يعملون على منعهم من انتهاك إرشادات التجمع وإقامة الصلوات في المعابد اليهودية والأماكن المفتوحة.

وألقى بعض المتدينين اليهود اليوم والليلة الماضية الحجارة على قوات الشرطة الإسرائيلية، فيما قام بعضهم بالاعتداء على أفراد الشرطة بالضرب باستخدام العصي.

وسجل في حي مياشعاريم نحو 30 انتهاكًا للإرشادات والتعليمات المتعلقة بعدم التجمع منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وتواجه الشرطة الإسرائيلية والجهات الأخرى الكثير من الصعوبات في مواجهة المتدينين المتطرفين لإجبارهم على الالتزام بالتعليمات بعدم إقامة الصلوات وغيرها.

وسجل في الأحياء المتدينة أكبر عدد من الإصابات بالفايروس في صفوف الإسرائيليين، ما دفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرار بإغلاق مدينة بني براك وتشديد الإجراءات بمشاركة قوات من الجيش الإسرائيلي لإجبار السكان فيها على الالتزام بالتعليمات.

#الشرطة الاسرائيلية

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