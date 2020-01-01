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7 مصابين في بيت لحم يتماثلون للشفاء

السبت 04 أبريل 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
7 مصابين في بيت لحم يتماثلون للشفاء


بيت لحم / سما /

أعلن كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تعافي 7 مصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم، مبينا أنه سيتم تسريحهم إلى بيوتهم خلال الأيام المقبلة.

وقال الشخرة خلال الايجاز الصحفي الصباحي اليوم: "نتائج فحص عينات 7 مصابين في بيت لحم في فحصها الثاني ظهرت سلبية، وسنجري لهم الفحص الثالث كي يتم تسريحهم إلى منازلهم".

وارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين اليوم السبت، إلى 205 إصابة، بعد تسجيل 11 إصابة جديدة اليوم السبت.

وبحسب الشخرة، فإن من بين الـ 11 اصابة الجديدة 3 اصابات لمخالطين والبقية من حلحول وطولكرم وقطنة.

وأوضح الشخرة، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة، وإصابة في بيت عنان بمحافظة القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في حلحول بمحافظة الخليل، مضيفا أن من بين المصابين طفلان (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

وأشار الشخرة إلى أن هناك ربط كبير بين الحالات المصابة جميعها، حيث أن المصنع في اللد ومصنع عطروت يتبعان للشخص نفسه، مبينا أن الطواقم الطبية "ستقوم بعمل بحثي حتى نتمكن من معرفة مدى ربط الإصابة بشكل عام، كما سنرسل رسالة للطرف الإسرائيلي لمعرفة سبب العدوى".

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