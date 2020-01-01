الاحتلال يستهدف مرصدًا للمقاومة شرق خان يونس

خانيونس / سما /

أطلقت قوات الاحتلال، اليوم السبت، النار من سلاح ثقيل، تجاه مرصد للمقاومة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن إطلاق النار استهدف المرصد في منطقة خزاعة شرقي خان يونس، بشكل مباشر دون وقوع إصابات.

ويتزامن ذلك، مع إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مراكب الصيادين منذ ساعات الصباح الباكر قبالة سواحل مناطق السودانية شمال غرب القطاع، إلى جانب استهداف المزارعين ورعاة الأغنام بإطلاق النار وقنابل الغاز تجاههم في أكثر من منطقة حدودية.

وزعمت مواقع للمستوطنين في وقت سابق أن حوامة صغيرة تسللت من غزة لمئات الأمتار داخل حدود المستوطنات المجاورة للقطاع، فيما لم تؤكد أي مصادر رسمية إسرائيلية ذلك.

وتكرر الحدث يوم الخميس الماضي، بتسلل حوامة إلى أحد الكيبوتسات المجاورة للقطاع، فيما استهدفت حينها قوات الاحتلال مرصدًا للمقاومة.