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هنية يبحث مع قادة الفصائل سبل مواجهة تحديات فيروس "كورونا"

السبت 04 أبريل 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يبحث مع قادة الفصائل سبل مواجهة تحديات فيروس "كورونا"


غزة / سما /

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية سلسلة اتصالات مع عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية، في إطار مشاورات يجريها لبحث سبل تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المترتبة على فيروس كورونا وانتشاره.

وهاتف هنية  كلًا من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ زياد النخالة، والأمين العام للمبادرة الوطنية د. مصطفى البرغوثي، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق أبو أحمد فؤاد، ونائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية الرفيق فهد سليمان، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة أبو جهاد طلال ناجي.

وبحث مع القادة  العديد من النقاط المهمة، وخاصة أوضاع أهلنا وشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، ومتابعة أوضاعهم وظروفهم المعيشية في ظل تفشي هذا الوباء.

ووضع "هنية" ، قادة القوى في صورة الاتصالات التي قام بها مع العديد من رؤساء وزعماء ومسؤولي الدول الصديقة والشقيقة، وكذلك الاتصال مع الأمم المتحدة، مستعرضًا الجهود المبذولة لمواجهة "كورونا"، وما تم إنجازه من خطوات أو تحقيقه لأبناء شعبنا التي قدمناها، مشددًا على ضرورة رباطة الجأش والثقة بالقدرة على مواجهة التحديات رغم قلة الإمكانات والظروف الصعبة، إلا أن التسلح بالإرادة والتقدير الجيد للموقف، وبحث السبل الأفضل لتعزيز العمل الوطني المشترك، وتحمل المسؤولية يمكن من زيادة القدرة على مواجهة التحديات.

#اسماعيل هنية #فايروس كورونا #الفصائل

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