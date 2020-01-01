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الديمقراطية تنفذ حملة تعقيم واسعة في دير البلح وتدعو لتعزيز المشاركة المجتمعية

السبت 04 أبريل 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نفذت الجبهة الديمقراطية حملة تعقيم وتوعية واسعة في مخيم دير البلح انطلاقاً من دورها المجتمعي والوطني في تجنيب أبناء شعبنا خطر وباء «كورونا»، جابت شوارعه الرئيسة وأزقته بمحاله التجارية ومرافقه العامة والتي لاقت ترحيباً من أهالي دير البلح.

ودعت الجبهة الديمقراطية أهالي دير البلح وجماهير شعبنا الفلسطيني إلى إتباع أساليب الوقاية الذاتية الاحترازية بالابتعاد عن التجمعات، والالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن جهات الاختصاص، ورفع حالة الجهوزية التامة صوناً لصحة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل وتدريب فرق الطوارئ للتعاطي مع هذه الأزمة التي تواجه البشرية جمعاء، مطالبة البلديات بالتعاطي بشكل فاعل وتأمين كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة جائحة «كورونا».

وجددت الجبهة دعوتها للسلطة في غزة لإشراك الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالخطط والاستراتيجيات والبرامج، وتوحيد كل الجهود الميدانية وتجنيد كل الكفاءات، ونشر ثقافة التطوع والتكافل الاجتماعي لمجابهة جائحة «كورونا» المستجد.

#الجبهة الديمقراطية

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