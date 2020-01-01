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الصحة برام الله : تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات لـ 205

السبت 04 أبريل 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة برام الله : تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات لـ 205


رام الله / سما /

أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد منها 3 مخالطين، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 205 إصابات.

وأوضح الشخرة، خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، صباح اليوم السبت، أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة بمحافظة القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابة في بيت عنان، وإصابتان في حلحول بمحافظة الخليل.

وأضاف أن من بين المصابين طفلان (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما.

وقال الشخرة، خلال الايجاز الحكومي، حول تطوروات فيروس (كورونا): إن الحالات تأتي من خلال العمال القادمين من إسرائيل، لافتًا إلى أن عدم التزام العمال يعني تفشي المرض أكثر، وهذا وضع مقلق.
 

#الايجاز الصحي #ابراهيم ملحم #الحكومة #كورونا

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