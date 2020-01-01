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الصحة العالمية: فايروس كورونا يفتك أيضاً بالشباب

السبت 04 أبريل 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: فايروس كورونا يفتك أيضاً بالشباب


وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية، إن البيانات التي تم جمعها من الصين وإيطاليا وبلدان أخرى تظهر أن شبابا في الثلاثينات والأربعينات توفوا بفيروس كورونا.

وشدد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، على ضرورة أن يجتنب الشباب التعرض للعدوى، مضيفا أنهم، وإن كانت فرصهم في النجاة أكبر، إلا أنهم قد يساهمون في نقل الفيروس.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، طالب الدول بتقديم مساعدات وحلول للأسر والعائلات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في كلمة له "سنستخدم مبلغ التريليون دولار الذي لدينا لمساعدة الدول الأفقر والأكثر هشاشة لحمايتها قدر الإمكان من تداعيات كورونا".

#الصحة العالمية

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