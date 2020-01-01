"حماس" تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري ونجله

غزة / سما /

جددت حركة "حماس" صباح اليوم السبت، إدانتها واستنكارها لاستمرار السلطات السعودية اعتقال محمد صالح الخضري ونجله هاني إلى جانب عشرات الفلسطينيين.

وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أنه مضى على اعتقال الخضري ونجله وعشرات الفلسطينيين عام بالتمام والكمال مشيرةً إلى أنهم لم يرتكبوا جرم سوى أنهم لم ينسوا قضية فلسطين، وعملوا على إسنادها ودعمها بالوسائل القانونية والمشروعة

وعبرت عن أسفها إزاء تنقل الرياض من موقع الداعم للقضية الفلسطينية المقدّسة والمباركة إلى موقع المحاصر لها ولأبنائها وللداعمين لها.

وطالبت الحركة، السلطات السعودية بالإفراج عن المعتقلين كافة خاصة في ظل انتشار وباء "كورونا"، وما يحمله من مخاطرَ حقيقيةٍ على حياة الإخوة المعتقلين، ويزيد من معاناتهم ومعاناة أسرهم.