"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

وكالات / سما /

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أن السلطات التركية استولت على طائرة محملة بأجهزة تنفس كانت في طريقها من الصين إلى إسبانيا



إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الإسباني، أن الحكومة التركية تحتجز في أنقرة شحنة من الإمدادات الطبية تم شراؤها من الصين قادمة لإسبانيا منذ السبت الماضي



وأضاف أن الحكومة التركية فرضت قيودًا على صادرات الأجهزة الطبية على أراضيها بدافع من قلقهم بشكل رئيسي من قدرتهم على الحفاظ على نظامهم الصحي"



من جانبها، قالت وزيرة الصحة إن هذه الشحنة ثمينة لأنها تحتوي على 162 جهاز تنفس لعلاج مرضى فيروس كورونا الخاصة بوحدات العناية المركزة



وعن ملابست الحادث فقد تم احتجاز شحنة الطائرة من قبل الجمارك التركية بعد إيقاف الطائرة، يوم السبت الماضي، قادمة من الصين، في إطار محاولة إسبانيا التي تفشى فيها كورونا بشكل مرعب.