  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: لا نستبعد فرض رسوم على النفط السعودي

السبت 04 أبريل 2020 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: لا نستبعد فرض رسوم على النفط السعودي


وكالات / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن. 

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال لبلدنا، فرضتها على الصين ودول أخرى ودول أخرى فرضتها علينا".

وأضاف "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من أجل توازن سوق الطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع لمناقشة أوضاع سوق الطاقة العالمي: "أود أن أؤكد، أن روسيا ترى ضرورة توحيد الجهود.نحن لم نكن- كما قلت من قبل- البادئين بتقويض صفقة أوبك+، ونحن مستعدون للاتفاقيات مع الشركاء في إطار هذه الآلية، ومستعدون للتعاون مع الولايات المتحدة في هذه المسألة".

وأضاف بوتين: "أرى أنه من الضروري توحيد الجهود من أجل توازن السوق وتقليص الإنتاج نتيجة لهذه الجهود المنسقة".

#دونالد ترامب #النفط #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

توضيح حول اعادة فتح المطاعم والمقاهي في غزة

بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم

مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: الأسبوعان المقبلان هما الأصعب!

د. الأغا يقدم مقترحًا مهمًا للرئيس عباس لإنهاء ازمة رسوم الجامعات

صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي

شاهد: الايجاز الصحفي للناطق باسم الحكومة حول آخر مستجدات فيروس كورونا

حوامة

الاعلام العبري: حوامة فلسطينية تخترق اجواء غلاف غزة

اجهزة

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

undefined

تقييدات واسعة في شروط إجراء فحوصات كورونا في إسرائيل بسبب "نقص الموارد"