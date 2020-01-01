  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

صحيفة عبرية: فلسطينيو الـ48 في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

السبت 04 أبريل 2020 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: فلسطينيو الـ48 في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن أبطال المعاطف البيضاء في هذه الأوقات ضد انتشار فيروس كورونا المستجد هم إلى حد كبير من فلسطينيي اراضي عام 48.

وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين يمثلون نسبة أساسية من الموظفين الطبيين في المستشفيات في إسرائيل.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" اليومية، فإن " 17 بالمائة من الأطباء وربع الممرضات هم من فلسطينيي الداخل، فضلا عن نصف الصيادلة، وهذا يحسب بدون موظفي الصيانة والوظائف بأجور منخفضة التي يشغلون الأغلبية الساحقة منها".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه وبدون هؤلاء سينهار النظام الصحي في إسرائيل.

وأضافت "لوموند" أن المفارقة هي أن هذه الأقلية مع كل ذلك تتعرض للهجوم في إسرائيل، حيث أفاد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي "نحن نحارب فيروسين: فيروس كورونا وفيروس العنصرية.. الكورونا سنهزمه.. أما بالنسبة للعنصرية فسيستغرق الأمر وقتا أطول".

#كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد تلميحات السنوار.. مسؤولون إسرائيليون : "شباك فرص" للتقدّم في صفقة تبادل أسرى

للمرة الاولى.. إسرائيل توافق على عقار "كولكيتسين" لعلاج فيروس كورونا

توضيح حول اعادة فتح المطاعم والمقاهي في غزة

محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لم تعد تحتمل!

بقرار رئاسي ... الرجال لن يروا النساء في بيرو بداية من اليوم

مالية غزة تعلن عن انخفاض جديد على أسعار المحروقات والغاز

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا: الأسبوعان المقبلان هما الأصعب!

الأخبار الرئيسية

اجهزة

"أسبانيا" تتهم "تركيا" بالإستيلاء على طائرة محملة بأجهزة تنفس اشترتها من الصين

كورونا

أمريكا تسجّل أعلى عدد وفيات يومي جراء فايروس كورونا

undefined

تقييدات واسعة في شروط إجراء فحوصات كورونا في إسرائيل بسبب "نقص الموارد"

ملحم: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 8 أطفال يرفع اجمالي الاصابات لـ194

ايران

صحافي إسرائيلي: هذا هو الوقت المناسب لضرب إيران!!