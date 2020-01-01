صحيفة عبرية: فلسطينيو الـ48 في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن أبطال المعاطف البيضاء في هذه الأوقات ضد انتشار فيروس كورونا المستجد هم إلى حد كبير من فلسطينيي اراضي عام 48.

وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين يمثلون نسبة أساسية من الموظفين الطبيين في المستشفيات في إسرائيل.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسرائيلية التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" اليومية، فإن " 17 بالمائة من الأطباء وربع الممرضات هم من فلسطينيي الداخل، فضلا عن نصف الصيادلة، وهذا يحسب بدون موظفي الصيانة والوظائف بأجور منخفضة التي يشغلون الأغلبية الساحقة منها".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه وبدون هؤلاء سينهار النظام الصحي في إسرائيل.

وأضافت "لوموند" أن المفارقة هي أن هذه الأقلية مع كل ذلك تتعرض للهجوم في إسرائيل، حيث أفاد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي "نحن نحارب فيروسين: فيروس كورونا وفيروس العنصرية.. الكورونا سنهزمه.. أما بالنسبة للعنصرية فسيستغرق الأمر وقتا أطول".